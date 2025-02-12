Fenerbahçe'nin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

61 yaşındaki Oğuz Çetin'in Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Oğuz Çetin'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin 'Geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.