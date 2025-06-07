Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için Avrupa devleri kapışıyor!

2022 yazında Avrupa'ya Fenerbahçe formasıyla adım atan ve 1 sezon sonra transfer olan Min-Jae Kim, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan ve ayrılması beklenen Güney Koreli stopere birçok kulüp talip oldu. Paris Saint-Germain başta olmak üzere Liverpool, Newcastle, Chelsea ve Milan, Min-Jae'nin transfer durumunu takip altına altı.

Ayağa pas yapabilmesi, hızlı olması ve fiziğiyle dikkat çeken Min-Jae Kim'in en büyük talibinin PSG olduğu öğrenildi.

Tüm kulüpler için transferdeki en büyük engellerden biri Kim'in 9 milyon euro civarında olan maaşı...

Alman devi Bayern Münih ise 50 milyon euro bonservisle aldığı Kim için 35 milyon euro bonservis bedel ibelirledi.