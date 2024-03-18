Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tümer Metin’den Fenerbahçelileri çok kızdıracak sözler

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında toplanarak zaferlerini kutladılar. Ancak bu kutlama, Trabzonspor taraftarlarının sahaya inerek Fenerbahçeli oyunculara saldırmasına neden oldu.

“KAZANDIKTAN SONRA KUTLAMA YAPMAYACAKSIN”

Olaylı maçı yorumlayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tümer Metin, “Böyle bir kutlama yapmamalısın. Bu tür davranışlar gerginliğe sebep olur. Özellikle Trabzon gibi bir yerde, Mert Hakan Yandaş’ın gol sevinci gibi kutlamalar yaparsan, bu tür olaylar kaçınılmaz olur. Bu durumlar daha önce de yaşandı ve devam edecek.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kazandıktan sonra sevincini soyunma odasında yaşa. Trabzon’da bu tepkileri alacağın açıktı. Eğer bu dinamikleri hesaba katmıyorsan, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

TRABZON KADIKÖY’DE KUTLAMIŞTI

Bazı taraftarlar, Tümer Metin’in bu sözlerine karşı çıkarak, sezonun ilk yarısında oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 üstünlüğüyle biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hatırlattılar. O maçta Trabzonsporlu oyuncular, maç bitiminde saha merkezinde kutlama yapmış ve herhangi bir olay yaşanmamıştı.