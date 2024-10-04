Fenerbahçe’nin eski gol kralından En Nesyri’ye sert tepki: Yanlış zamanda oynamışız

Jose Mourinho’nun gelişi ile beklentilerin arttığı Fenerbahçe’de işler istenilen düzeyde ilerlemiyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Twente ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde özellikle bazı oyuncular tepkilerin odağında yer aldı.

Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye gelen En Nesyri, sezon başından bu yana gol yollarındaki etkisizliği ile tepki çeken isimlerin başında yer aldı.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve gol kralı olan Semih Şentürk, Teknik Direktör Jose Mourinho ve En Nesri’ye sert tepki gösterdi. Şentürk, sarı lacivertlilerin oynadığı kötü futbola dikkat çekerek, "İzlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Bu sefer ilk defa, ilk 20 dakikaya iyi başlıyorsun. Pozisyonlar buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun” dedi.

Fenerbahçe’nin büyük takım gibi oynamadığını vurgulayan Şentürk, "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Mourinho etkisini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



EN-NESYRI ELEŞTİRİSİ



Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için, "En Nesyri'ye geliyorum. Guiza'yı andırıyor ama bugünden sonra Guize ön plana çıktı. Buna 20 milyon euro verdiysek biz yanlış zamanda oynamışız. Biz 40-50 milyon euro ederdik" eleştirisinde bulundu.