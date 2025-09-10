Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arjantin'i devirdi

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arjantin'i devirdi

Ekvador, Dünya Kupası eleme mücadelesinde Arjantin'i tek golle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Ekvador ve Arjantin karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Ekvador maçtan 1-0 galip ayrıldı. Galibiyet golünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia'nın 45+13. dakikada penaltıdan attı.

Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defans oyuncusu Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.


Son Haberler
Yunanistan sallandı (10 Eylül 2025)
Yunanistan sallandı!
İstanbul'da Marmaray istasyonu önünde şok olay! Ölü bulundu
İstanbul'da Marmaray istasyonu önünde şok olay! Ölü bulundu
Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde
Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'a fark attı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'a fark attı!
Kadıköy’de Kılıçdaroğlu pankartı! Avukatından jet açıklama...
Kadıköy’de Kılıçdaroğlu pankartı! Avukatından jet açıklama...