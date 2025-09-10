Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arjantin'i devirdi

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Ekvador ve Arjantin karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Ekvador maçtan 1-0 galip ayrıldı. Galibiyet golünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia'nın 45+13. dakikada penaltıdan attı.

Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defans oyuncusu Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

