Fenerbahçe’nin eski yıldızı kovulmanın eşiğinde. Antrenman sahası bile yok

Bir dönem Fenerbahçe’de oynadığı futbolla Türk futbolseverlerin sevgilisi olan Dirk Kuyt için işler hiç yolunda gitmiyor. Aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Hollandalı futbol adamı Belçika’da oldukça kötü günler geçiriyor.

Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot’u çalıştıran Kuyt, bu sezon sadece 2 beraberlik alırken hiç galip gelemedi ve 8 defa rakiplerine mağlup oldu. Ligde geçen 10 haftada sadece 2 puan toplayabilen Kuyt’ın takımı 8 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. Son maçında Westerlo ile 2-2 berabere kalan Beerschot, milli ara sonrası Anderlecht’i ağırlayacak.

KOVULMASI GÜNDEME GELDİ

Belçika Ligi’nde alınan kötü sonuçlar sonrası Beerschot yönetiminin Hollandalı teknik adamın görevine son vermesi gündeme geldi. Ancak yapılması planlanan toplantı, kulübün Arap sahiplerinin Hollandalı teknik adama bir şans daha vermeyi düşünmesi nedeniyle ertelendi. Ancak Kuyt’ın Belçika günlerinin fazla uzun sürmesi beklenmiyor.

ANTRENMAN TESİSİ BİLE YOK

Geçen sezon Dirk Kuyt yönetiminde alt ligden yükselen Beerschot’un bir antrenman tesisinin bile olmadığı öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bu konuyu defalarca kulüp yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken takımın antrenmanlarını Olimpiyat Stadı’nda yaptığı öğrenildi.

Hollandalı teknik adam daha önce de Hollanda ekipleri Ado den Hag'ı çalıştırmış ancak başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, sarı lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol atarak 28 asist yaptı. Hollandalı eski futbolcu, 1 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.

Öte yandan Kuyt, Liverpool formasıyla 285 maçta 71 gol attı.