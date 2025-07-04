Fenerbahçe'nin fikstürü: İsyan ve protesto

Süper Lig fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekildi. Çekime Fenerbahçe - Galatasaray gerginliği damga vurdu.

TFF'nin kriterlerine göre önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri fikstürü belirleyecek topları çekti. Fenerbahçe'den yönetici Hulusi Belgü, Galatasaray'dan ise ikinci başkan Metin Öztürk kurayı çeken isimler oldu. İki yöneticinin sahnede el sıkışmaması dikkat çekti.

HULUSİ BELGÜ İSYAN ETTİ

Fikstürün belli olmasından sonraysa Fenerbahçe'nin isyanı vardı. TFF'ye tepki gösteren Hulusi Belgü, "Böyle fikstür çekilmez. Galatasaray geçen sezon 69 gün İstanbul’da kaldı. Fenerbahçe ise sürekli deplasmana gitti. Beşiktaş 11. kez ilk devrede Galatasaray'a konuk olacak. Biz de 4. kez ilk yarıda Galatasaray'ı ağırlayacağız. Son 3 yılın yine benzer bir fikstürü" dedi. Fikstürde 6 numarayı çeken Beşiktaş Avrupa Kupası dönüşü altı maçını deplasmanda yapacak. Belgü, sevindikleri tek hususun altı numarayı çekmemek olduğunu söyledi.

BELGÜ FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Fikstür çekiminin ardından kulüp yöneticileri toplu fotoğraf çekimi yaptırırken Hulusi Belgü buna katılmadı. Fenerbahçe yöneticisi, Metin Öztürk'ü protesto ettiğini belirterek "Burada bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum. Benim kulübüme, benim başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam" diye konuştu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ