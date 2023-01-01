Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu belli oldu

Edinilen bilgilere göre Valencia'nın ligin 17. haftasındaki Antalyaspor maçında oynama şansı çok az.
Sarı lacivertli takımın sağlık heyetinin golcü futbolcuyu 8 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. Valencia'nın dev maçta büyük olasılıkla forma giyebileceği öğrenildi.
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