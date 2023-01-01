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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia'nın son durumu belli oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 17:28
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Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu belli oldu
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Edinilen bilgilere göre Valencia'nın ligin 17. haftasındaki Antalyaspor maçında oynama şansı çok az.

Sarı lacivertli takımın sağlık heyetinin golcü futbolcuyu 8 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. Valencia'nın dev maçta büyük olasılıkla forma giyebileceği öğrenildi.

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