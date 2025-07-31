Fenerbahçe'nin hayalini yıkan gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin hayalini yıkan gelişme

Suudi Arabistan'dan bir kulübün Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Brahim Diaz'a astronomik bir teklif yaptığı öğrenildi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Real Madrid'in Faskı yıldızı Brahim Diaz için sarı lacivertlileri üzecek bir haber çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 65 milyon euroluk teklif geldi.

Haberde teklifin hangi takımdan geldiği belirtilmezken eflatun beyazlıların teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu iddia edilen oyuncu için sarı lacivertli taraftarlar dünden beri sosyal medyada kampanya başlatarak oyuncunun fotoğraflarına yorum yapıyordu.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan futbolcu geçtiğimiz sezon Real Madrid'de forma giydiği 56 maçta 6 gol, 8 asistlik performans göstermişti.

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