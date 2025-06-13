Fenerbahçe'nin Heung-min Son teklifi ortaya çıktı! Olağanüstü maaş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Heung-min Son teklifi ortaya çıktı! Olağanüstü maaş

Kanat transferi yapmak isteyen ve Leroy Sane'yi, Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni hedef olarak Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son belirlenmişti. Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki isme teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Tottenham forması giyen Heung-min Son'un olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun özel talimatı ile eski öğrencisi Son ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, girişimlerine başladı. Teknik direktör Ange Postecoglou'nun Tottenham'dan ayrılmasıyla birlikte yıldız futbolcunun ayrılık kararı aldığı belirtildi.

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FENERBAHÇE'DEN HEUNG-MIN SON'A ÇİFT HANELİ MAAŞ!

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, harekete geçti. Dünyaca ünlü futbolcunun menajerlik şirketi olan CAA Base ile kurulan temasların ardından 12 milyon Euro maaş önerildi. CAA Base, Jose Mourinho ile de birlikte çalışıyor.

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