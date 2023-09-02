Fenerbahçe'nin ilgilendiği Krunic'e yapılan teklif ortaya çıktı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Milan'ın Krunic ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmaya hazırlandığını yazdı.

Serie A kulübünün, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun yıllık ücretini 2.2 milyon euroya çıkaracağı öğrenildi.

Rade Krunic'in adı bir süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Krunic'i takımda tutmak istediği biliniyor.Milan'a 2019 yılında Empoli'den transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2025'te bitecek.

Rade Krunic, Milan'ın bu sezon Serie A'da oynadığı 3 maça da ilk 11'de başladı ve toplam 270 dakika forma giydi.