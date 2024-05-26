Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri açıklandı.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.

Kritik karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mamadou

FENERBAHÇE'DEN 4-4-2 TAKTİĞİ

İsmail Kartal, 4-4-2 taktiği uyguladı.

Serdar Dursun ve Edin Dzeko, çift forvet olarak başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Öte Yandan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının da ilk 11'leri belli oldu.

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Bakhtiyor, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan, Semih, Cenk.

İlgili Haberler
Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek
İsmail Kartal beklemede. Maça az bir zaman kala açıkladı
Son Haberler
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi Gündem
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi
Fenerbahçe taraftarının tribündeki hareketini görenler şaştı kaldı Spor
Fenerbahçe taraftarının tribündeki hareketini görenler şaştı kaldı
Kars’ı sağanak vurdu Yerel Haberler
Kars’ı sağanak vurdu
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var Yerel Haberler
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var
Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'yi çıldırtacak hamle Spor
Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'yi çıldırtacak hamle
Fenerbahçe maçında penaltı kararı Spor
Fenerbahçe maçında penaltı kararı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor Ekonomi
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor