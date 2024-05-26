Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.
Kritik karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko
İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mamadou
FENERBAHÇE'DEN 4-4-2 TAKTİĞİ
İsmail Kartal, 4-4-2 taktiği uyguladı.
Serdar Dursun ve Edin Dzeko, çift forvet olarak başlayacak.
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Öte Yandan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının da ilk 11'leri belli oldu.
Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.
Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Bakhtiyor, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan, Semih, Cenk.