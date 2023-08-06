Fenerbahçe'nin istediği Cengiz Ünder ile ilgili flaş gelişme

Ligue 1 ekibi Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Fransız ekibinin açıkladığı kadroda, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği milli futbolcu Cengiz Ünder de yer aldı.

Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 9 Ağustos'ta Yunanistan'da, ikinci maçını 15 Ağustos'ta evinde yapacak.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi. Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." ifadelerini kullanmıştı.