Fenerbahçe'nin istediği Lyanco Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transferi için kulübü Southampton ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'da.

Fenerbahçe'nin istediği Lyanco Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin talip olduğu Brezilyalı yıldız için Beşiktaş Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe'ye bir oyuncu gönderecek.
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LYANCO KİMDİR?
Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.

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