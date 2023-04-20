Fenerbahçe'nin isyan ettiği pozisyon penaltı mı

Editör: Fatma Demirkaya

Başakşehir ile Fenerbahçe maçında Sarı Lacivertlilerin hakem Suat Arslanboğa'ya penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu beIN Trio ekibi değerlendirdi.

Eski hakemler 25. dakikadaki pozisyon için farklı görü belirtti.

Deniz Çoban:

Kol açık, kol kapalı diye bir şey kuralda yok. Kolun pozisyonu doğal mı diye bir durum var. Bu hamle bilinçli mi, vücudunun pozisyonuna uygun bir hareket mi? Bence vücudunun pozisyonuna uygun bir hareket. Mesafe de kısa, elini kaçırma şansı da yok. Farklı fikirde olanlara bir şey diyemem.

Bülent Yıldırım:

Oyuncunun kolları doğal pozisyonda. Kolu kaçırma şansı yok. Genişletmiyor, topu bloklamıyor.

Seçim Demirel:

Penaltı verilmemesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum. Kol doğal pozisyonda.