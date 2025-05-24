Fenerbahçe'nin kapısından döndü! Antonio Conte tarih yazdı

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Fenerbahçe'nin kapısından döndü! Antonio Conte tarih yazdı

Sezon başında Fenerbahçe ile adı anılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli ile Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu zafer ile tarihe geçmeyi başardı. İşte detaylar...

İtalya Serie A sezon sona erdi. Napoli, şampiyonluk ipini Inter'in 1 puan önünde göğüslemeyi başardı. Mavililer, toplamda 4. kez şampiyon olurken, teknik direktör Antonio Conte de Serie A tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

ANTONIO CONTE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Napoli'nin şampiyonluğu sonrası Antonio Conte, Serie A'da 3 farklı takım ile şampiyon olan ilk teknik direktör oldu. Başarılı çalıştırıcı daha önce, Juventus ile 3 kez ve Juventus ile de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

56 yaşındaki teknik adamın aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de de Chelsea ile de 1 kez şampiyon olmayı başarmıştı.

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FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Yaz aylarında Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde Sadettin Saran, aday olmuş ancak daha sonra mevcut başkan Ali Koç lehine çekilmişti. Saran'ın o dönem Antonio Conte ile her konuda anlaşmış ve İtalyan teknik adam ile görüşme görüntüleri basına yansımıştı.

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