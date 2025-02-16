Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 12.GALİBİYET

Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Son yıllarda mavi-beyazlılara üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, rakibine karşı 10'u lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12. galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 34 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 7 gole imza attı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında oynadığı müsabakada 2-0 mağlup etti.

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