Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu maçları oynandı.

Son 16 turunun kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekimi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesi Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turu öncesi oranı 13.00 olarak belirlenmişti.

Son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından bu oran 9.00'a düştü.

DÖRDÜNCÜ FAVORİ

Kanarya, Konferans Ligi'nde şampiyonluğun dördüncü favorisi oldu.

ZİRVEDE ASTON VILLA

Konferans Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı 3.15 oranla Aston Villa olarak gösterilirken, İngiliz temsilcisini 5.00 oranla Fiorentina ve 6.40 oranla Lille izledi.