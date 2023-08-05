Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Maribor maçının kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Sarı-lacivertli temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile karşılaşacak.

Bu oynanacak maçın kadrosu açıklandı.

LİSTEDE 4 İSİM ALINMADI

Kadroda tedavileri süren Emre Mor, Lincoln Henrique, Djiku ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Serdar Dursun ile Willian Arao ise teknik heyetin kararı doğrultusunda listede bulunmadı. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin son transferleri Miha Zajc ve Mert Müldür kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu şu şekilde;

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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