Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu. İsmail Kartal'ın gözdesi yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Maribor müsabakasının kamp kadrosu açıklandı. Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Rodrigo Becao ile Osayi Samuel kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Maribor'a konuk olacak. Slovenya’ya hareket edecek Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu. Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel riske edilmeyecek. Bu iki isimle birlikte sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Emre Mor’un tedavisi İstanbul’da devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydin, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.”

(İHA)