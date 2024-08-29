Fenerbahçe'nin Maximin planı! Yılbaşında bonservis harekatı

Uzun yıllar Fransa ve İngiltere’de sergilediği performans ve bireysel yetenekleri ile dikkatleri üzerine çeken Allant Saint Maximin için Al-Ahli Newcastle United’e tam 27 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Fransız yıldız yeni takımında 31 maçta 4 gol atmış ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Suudi Arabistan’da kendisini gösteren Maximin transfer sezonunun açılması ile beraber Avrupa’ya dönüş yapmak istedi. Ancak yeni teknik direktör Mourinho’nun da sarı kanaryaya gelmesi ile ünlü oyuncunun tercihi Fenerbahçe oldu.

Kanarya’nın bu sezonki en bomba transferlerinden olan Maximin sezonun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Kiralık olarak gelen ünlü topçu 5 resmi maçta 2 asist yaparak taraftarların ve dünyanın en ünlü teknik adamı Mou’nun göz bebeği oldu.

OCAK AYINDA BONSERVİS GİRİŞİMİ

Çok kısa bir zamanda taraftarlarının göz bebeği olan Maxi’nin hızlı bir şekilde topu rakip sahaya taşıması ve bireysel becerisi ile Fenerbahçe’de kilit role sahip. Mou’nun da performansından memnun kalması ile yönetimin ocak ayında bonservis girişiminde bulunması bekleniyor.