Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu değişiyor

Fenerbahçe’de Çaykur Rize deplasmanında alınan üç puan kritik önem taşıyordu. Sarı lacivertli takım geriye düştüğü maçı çevirerek zirve takibini bırakmadı. Ağır saha ve hava şartlarında elde edilen galibiyet takıma özgüven de kazandırdı.

İLK 11 ŞANSINI KAPTI

Bu maçın yıldızlarından biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Krunic’in yerine oyuna giren Mert Hakan oyunu ve mücadelesi ile geri dönüşte başrol oynadı. Teknik heyet, deneyimli futbolcuyu uzun süredir oynatmak istiyordu. Ancak oyuncunun çok fazla eleştiri alması üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak Mert Hakan, Rize maçındaki etkili performansıyla 11’de başlama şansı yakaladı.

8 NUMARAYA DÖNÜYOR

Mert Hakan 11’de şans bulursa İsmail Yüksek de kendi yerine dönecek. Fred’in yokluğunda ve 6 numara Krunic’in takıma katılımı sonrası İsmail 8 numaraya çekilmişti. Ancak milli oyuncu burada istediği performansı sergileyemedi. Bu nedenle Kasımpaşa maçında İsmail’in 6, Mert Hakan’ın ise 8 numarada olduğu daha enerjik bir orta saha yapısı söz konusu olabilir. Bu değişiklikle birlikte daha etkili bir orta saha hedefleniyor.