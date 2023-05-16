Fenerbahçe'nin rakibi Villareal

Kaleci transferinde Fenerbahçe'nin karşısına dişli bir rakip çıktı.

Fenerbahçe'nin rakibi Villareal

Fenerbahçe gelecek sezon kaleyi Dominik Livakovic'e teslim etmek istiyor. Altay Bayındır ile sözleşme uzatıp İrfan Can Eğribayat'ın da opsiyonunu kullanan sarı-lacivertliler kalede rekabeti artırmayı hedefliyor.

Listenin başında son dünya kupasında Hırvatistan Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Domik Livakovic olduğu aktarıldı.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Livakovic için Villareal'in de devreye girdiği öne sürüldü.
İspanyol ekibin 39 yaşındaki Pepe Reina'ya artık kaleyi emanet etmek istemediği için Hırvat kaleci ile temasa geçtiği belirtildi.
Yapılan bonservis teklifinde Villarreal'in eli daha güçlü gözükürken, oyuncuya ödenecek yıllık ücret ve kontrat süresinde ise Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu ifade edildi.


Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama