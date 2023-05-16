Fenerbahçe'nin rakibi Villareal

Fenerbahçe gelecek sezon kaleyi Dominik Livakovic'e teslim etmek istiyor. Altay Bayındır ile sözleşme uzatıp İrfan Can Eğribayat'ın da opsiyonunu kullanan sarı-lacivertliler kalede rekabeti artırmayı hedefliyor.

Listenin başında son dünya kupasında Hırvatistan Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Domik Livakovic olduğu aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Livakovic için Villareal'in de devreye girdiği öne sürüldü.

İspanyol ekibin 39 yaşındaki Pepe Reina'ya artık kaleyi emanet etmek istemediği için Hırvat kaleci ile temasa geçtiği belirtildi.

Yapılan bonservis teklifinde Villarreal'in eli daha güçlü gözükürken, oyuncuya ödenecek yıllık ücret ve kontrat süresinde ise Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu ifade edildi.



