Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında bu akşam deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Maç Exxen'den yayınlanacak.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İstail Kartal, "Trnava takımının analizini de yaptık, dersimize çalıştık. 3 puan almak istiyoruz, gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. 11 oyuncumuzun bizim beklentimize cevap vererek ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Takım içinde taktik organizasyonlara çalışmaya önem verdiklerini aktaran Kartal, "Oyunun geneline baktığınızda takımımızda herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kadroya daha karar vermedim, yarın sabah karar vereceğim. Bizim için 14'te 14 ya da 20'de 20'nin bir önemi yok. Bunları oyuncularıma Samandıra'da yasakladım. İlk oynayacağımız maçın sezonun en önemli maçı olduğunu hatırlattık. 3 puan için geldik, hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İlk oynayacağımız maç sezonun en önemli maçı. Deplasmanlarda gol yemememiz takım savunmasının her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığının göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Sarı lacivertli takım sahaya şu şekilde çıkacak:

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

Spartak Trnava'nın muhtemel 11'i de şöyle:

Takac, Gorosito, Sulek, Kostrna, Kosa, Daniel, Bernat, Ofori, Duris, Zeljkovic, Vantruba.