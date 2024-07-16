Fenerbahçe’nin transfer videosunda 'Florya' sürprizi

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ı transfer ettiğini duyurduğu videoda Galatasaray’a göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin paylaştığı videoda, Oğuz Aydın’ı telefonla arayan bir kişinin olduğu görüldü. Arayan kişinin isminin “Florya” olması dikkat çekti.

Videoda dikkat çeken bir diğer detay ise Oğuz Aydın’ın telefon sesine kulaklarını kapatması oldu.

Ayrıca, transfer videosunda yer alan hurdacı arabasındaki Batman maskesi de Batshuayi’ye gönderme olarak yorumlandı.

Ayrıca videoda "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor, lütfen tekrar denemeyiniz" ifadesi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Oğuz Aydın'ı arayıp teklif sunduğu yönündeki iddialarını güçlendirdi.