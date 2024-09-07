Fenerbahçe'nin transferinde Wanda Nara etkisi

Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Medina transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler 15 milyon euro karşılığında yıldız oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlayacak.

İlk başta Boca Juniors’un karşı çıkmasına rağmen Fenerbahçe için ısrarcı olan Cristian Medina için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞTÜ

22 yaşındaki Arjantinli futbolcunun geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara ile görüştüğü ortaya çıktı.

BİLGİ İSTEDİ

Cristian Medina’nın Wanda Nara’dan Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Wanda Nara’nın hem Fenerbahçe hem de Fenerbahçe için olumlu bilgiler aktardığı öğrenildi.