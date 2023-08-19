Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertliler play-off turunda karşılaşacakları Twente maçı öncesi oyuncu listesini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı

Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred kadroya dahil edilirken; Crespo Gustavo Henrique Serdar Dursun Samet Akaydin Nazım Sangare Osayi Samuel Omar Fayed Bartuğ Elmaz Emre Demir ve Emre Mor kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe 24 Ağustos'ta kendi evinde karşı karşıya geleceği Twente maçının başlamasına 24 saat kalana kadar kadrosunda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Detaylar geliyor...

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