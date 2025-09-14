Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! Taraftarı Türkçe selamladı

Fenerbahçe Medicana'nın Milano'dan kadrosuna kattığı yıldız isim Alessia Orro, İstanbul'a geldi.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İtalyan Pasör Alessia Orro havalimanında transferiyle ilgili konuştu.

"Burada Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla ve staffla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Türk fanlar inanılmaz.." ifadeleriyle duygularını paylaşan Orro, son olarak Türkçe "Merhaba Fenerbahçe" dedi.

Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.