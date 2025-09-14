Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! Taraftarı Türkçe selamladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! Taraftarı Türkçe selamladı

Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferi Alessia Orro, İstanbul'a geldi. Taraftarların coşkulu şekilde karşıladığı yıldız oyuncu havalimanında duygularını paylaştı.

Fenerbahçe Medicana'nın Milano'dan kadrosuna kattığı yıldız isim Alessia Orro, İstanbul'a geldi.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İtalyan Pasör Alessia Orro havalimanında transferiyle ilgili konuştu.

"Burada Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla ve staffla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Türk fanlar inanılmaz.." ifadeleriyle duygularını paylaşan Orro, son olarak Türkçe "Merhaba Fenerbahçe" dedi.

orro.jpg

Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Son Haberler
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak