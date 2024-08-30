Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Faslı milli futbolcu Sofyan Amrabat, transfer görüşmelerini yürütmek ve sağlık kontrolünde geçmek için İstanbul’a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan 28 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı.

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Geçtiğimiz sezonu Manchester United’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 21’i İngiltere Premier Lig, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’şer FA Cup ve EFL olmak üzere toplamda 30 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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