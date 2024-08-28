Acun Ilıcalı Sofyan Amrabat'ı açıkladı. 'Mourinho'ya jest yaparız'

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Fiorentina'nın orta sahadaki yıldızı Sofyan Amrabat konusunda ilk resmi açıklama geldi...

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Faslı orta saha oyuncusu için resmi teklif yaptıklarını duyurdu. Ilıcalı, "Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin sunduğu teklifte satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olduğu, İtalyan ekibinin ise 15 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının ardından Jose Mourinho'nun sol bek istediği yönündeki haberlere de şu yanıtı verdi: "Hocamızdan sol bek talebi gelmedi. Böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Önceliğimiz orta saha transferi. Ayrıca fırsat transferi imkanı olursa hocaya jest yaparız. Son ana kadar her şey olabilir."

Bütün mesaisini Fenerbahçe'ye harcadığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, "Bu görevi en layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Röportajda çeviri hatası oldu. Fenerbahçe zannedildi. Çocukluğumdan beri aşık olduğum takım için çalışıyorum" yorumunu yaptı.

Bu arada Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu için yaptığı görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertli takımın şu an için transferde daha önde olan takım olduğu vurgulandı.

Salih Özcan yeni takımına imza attı. Formayı giydi

'Fenerbahçe taraftarı merak etmesin' diyerek açıkladı