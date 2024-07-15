Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. İşte ilk sözleri

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Oğuz Aydın ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın transferi için Alanyaspor’a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ödeme, taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

Oğuz Aydın, saat 23.00 sularında İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptı. İstanbul’a gelen milli oyuncu, yaptığı kısa açıklamada, “Çok mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar.” dedi.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek olan Oğuz Aydın, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Resmi imzanın ardından sarı-lacivertli takıma katılacak.

Hollanda doğumlu kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giydikten sonra Buca altyapısına geçerek Türkiye’ye adım attı.

2021-22 sezonu başında 218 bin euro bonservis bedeli ile Alanyaspor’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, son sezonundaki performansıyla Süper Lig’in dev ekiplerinin dikkatini çekti.

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan ve 13 gol atan Oğuz, 8 gol pası vererek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.