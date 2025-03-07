Fenerbahçe’nin yenilgisine öğretmenin kalbi dayanmadı! Gözyaşları sel olup aktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin yenilgisine öğretmenin kalbi dayanmadı! Gözyaşları sel olup aktı

Ankara'da matematik öğretmeni olarak görev yapan 35 yaşındaki Kerim Kara, Fenerbahçe’nin mağlubiyetine dayanamayarak maç esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kara, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Altındağ’da Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 35 yaşındaki Kerim Kara, Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlediği sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Takımının aldığı kötü sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Kara, geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kara’nın ani vefatı, başta mesai arkadaşları ve öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasında derin üzüntü yarattı. Kırşehir’deki ailesi acı haberle yıkılırken, öğrencileri onun neşeli ve fedakâr kişiliğini gözyaşlarıyla andı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Okul yönetimi, Kerim Kara'nın öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve eğitimdeki başarısıyla her zaman hatırlanacağını belirtti.

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Aslen Kırşehir’in Aşağı Homurlu Köyü nüfusuna kayıtlı olan Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından memleketine gönderildi. Ailesi, dostları ve köy halkının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Kerim Kara, köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Eğitim camiası, sporseverler ve Fenerbahçe taraftarları, genç yaşta kaybedilen öğretmen için taziye mesajları yayınladı. Kerim Kara’nın anısına okulda bir anma köşesi hazırlanacağı bildirildi.

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