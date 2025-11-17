Miami Dolphins ile Washington Commanders arasında oynanan NFL maçına futbol dünyasından birçok yıldız akın etti. Bu isimler arasında Fenerbahçe taraftarının sevgilisi İspanyol yıldız Marco Asensio da yer aldı.

Real Madrid formasıyla toplam 286 maça çıkan Asensio yıllar sonra Santiago Bernabeu'ya seyirci olarak geri döndü.

FENERBAHÇE'DE HARİKALAR YARATIYOR

Süper Lig'de yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Asensio Fenerbahçe formasıyla üst üste 4 lig maçında gol atarak kariyerinde bir ilke imza atmıştı.

Domenico Tedesco'nun kilit oyuncularından biri haline gelen 29 yaşındaki ofansif orta saha, kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı.