Joshua King golü attı sonra bakın ne yaptı

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 20. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.
Kazanılan korner atışında ceza alanı içinde topa yükselen King, kafayı vurdu. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu.
Bu golle tribünler ayağa kalktı. King golden sonra taraftarlara asker selamı verdi.
BATSHUAYI 2-0 YAPTI
Fenerbahçe Hatayspor karşısında durumu 2-0 yaptı. Golü 26.dakikada Michy Batshuayi attı.
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