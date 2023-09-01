Fenerbahçe'nin yıldızı Joshua King'den Ronaldo açıklaması

Editör: Barış Atakan

Maç sonrası King, "Cristiano Ronaldo'yu mu gördük orada, çizgiden topu aldı ve rakip kaleye kadar gitti" yorumu sonrasında, "Beni Cristiano Ronaldo ile kıyaslamayın. O en iyisi, GOAT" yorumuyla dikkat çekti.

"ŞİMDİ HEDEF ANKARAGÜCÜ"

Norveçli yıldız, "Tabii ki ilk maçtan avantajlıydık. Ama bugün önemli olan kaybetmemekti. Kazandığımız için mutluyuz. Hocamızın da istediği galibiyet almaktı. Buraya geldik ve galibiyetle ayrılıyoruz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz, sonrasında Ankaragücü maçına odaklanacağız." diyerek Ankaragücü maçına dikkat çekti.