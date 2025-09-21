Fenerbahçe'nin yıldızı Semedo'dan sert çıkış! 'Çok ama çok zor'

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan Sarı Lacivertliler büyük hayal kırıklığı yaşarken Nelson Semedo maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası konuşan Portekizli futbolcu Nelson Semedo, takım arkadaşlarına da eleştiri niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Semedo, “Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık gerçekten. Maça iyi başladık, gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştık. İstediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Bu tarz puan kayıpları imkansız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim.” diye konuştu.

