Fenerbahçe'nin yıldızına Alman devi talip oldu. Macaristan maçında tribünden izlediler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç hazırlıkları sürüyor.

Diğer yandan yaz transfer sezonu için oyuncu arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki oyunculara gelecek tekliflerde yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek, dev kulüplerin radarına girdi.

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili olarak yeni bir bilgi geldi.

Bayer Leverkusen kurmaylarının, Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.

Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Yukatel Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında...

Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

Bu maçlarda 3 bin 204 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.