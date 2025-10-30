Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşen ve performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için vatandaşı Michal Nalepa'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, Sebastian Szymanski'yle ilgili Polonya basınına konuştu.

İşte Nalepa'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"MOURINHO ONU SEVİYORDU"

"Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı."

"SEVİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi 'Beni burada sevmiyorlar' dedi"

Öte yandan Polonya basını, tüm bu durum göz önüne alındığında Szymanski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı.