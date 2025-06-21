Fenerbahçe'ye Fas dopingi: Kasa dolacak

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek oyuncular da belli olmaya başladı.

Geçen sezonun başında takıma katılan Faslı oyuncular Sofyan Amrabat ve Youssef En Nesyri'ye yurt dışından önemli teklifler olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin peşine düştüğü Ambrabat'ı son olarak İtalya Ligi Serie A'da çok başarılı bir sezonu geride bırakan Bologna'nın istediği belirtildi.

Ligin son haftalarında tribünlerle arası gerilen forvet En Nesyri için de yüksek bir teklif gelmesi beklendiği öne sürüldü. Menajerlere de bu konuda yetki verildiği ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamın gelmesi durumunda, En Nesyri'nin satılacağı iddia edildi.

En Nesyri Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle, Ambrabat ise Fiorentina'dan 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon başında sarı lacivertli kulübe katılmışlardı.