Fenerbahçe'ye kurulan fikstür tuzağını açıkladı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü bugün (Perşembe) Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde çekilecek.

Tüm futbolsever takımlarının fikstürünü merakla beklerken gazeteci Adnan Aybaba’dan flaş bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE'Yİ FİKSTÜR VE HAKEM KARARLARIYLA DOĞRAYACAKLAR"

Fikstürün Fenerbahçe aleyhine özenle çekileceğini belirten Adnan Aybaba ilk haftalarda sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla doğranacağını ifade etti.

Aybaba Aybaba açıklamasında, “Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye büyük tuzak! ilk sekiz hafta Fenerbahçe’nin üstüne büyük planlar yaptılar! fikstür organizasyonu, Hakemlerle organizasyon yaparak Fenerbahçe’yi doğrayacaklar” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ

Aybaba ayrıca Mehmet Büyükekşi’nin TFF başkanlığına devam edip etmeyeceğinin bu konuda öne olduğunu aktardı.

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimi için şuanda mevcut resmi tek başkan adayı Servet Yardımcı konumunda.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da belgelerini teslim ederek aday olması beklenirken Büyükekşi’nin ne yapacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki çeyrek final başarısı sonrası adaylık kararı alan Mehmet Büyükekşi henüz yeterli sayıda imzaya ulaşamadı.

3 eksik imzası kaldığı belirtilen Büyükekşi’nin yeterli sayıya ulaştıktan sonra adaylığını açıklaması bekleniyor.