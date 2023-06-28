Fenerbahçe'ye PSG müjdesi. Ali Koç'tan İsmail Kartal'a hoşgeldin hediyesi

Sarı-Lacivertli ekip, dünya yıldızını kadrosuna katarak yeni hocasına büyük bir sürpriz yapmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar.

Önümüzdeki sezon için kesin olarak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, yeni hocası olması beklenen İsmail Kartal'a bir 'hoş geldin' hediyesi hazırladı. Sarı-Lacivertli ekibin kurmayları, dünya yıldızını kadrosuna katarak yeni hocasına ilk sürprizini yapacak.

İsmail Kartal, önceki 2 döneminde de hiç transfer yapamamıştı. Bu kez istediği takviyeler gerçekleşecek. Başarılı hoca ayrıca kendi ekibini kurma konusunda da ciddi anlamda söz sahibi olması bekleniyor.

52 MAÇA ÇIKTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligde toplam 52 maça çıktı, 115 puan topladı. Kartal, 2.21 puan ortalamasıyla en az 15 maça çıkan yerli teknik adamlar arasında kulüp tarihinin en iyi istatistiğini yakaladı.

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunun devre arasında ve lig bitimindeki raporunda dripling yeteneği yüksek bir oyuncu gerektiğini belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesi halinde, yönetimin listesinde yer alan Renato Sanches ‘hoş geldin’ hediyesi olabilir!

Tecrübeli teknik adam, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde, geride aldığı topu ileri taşıyabilecek, dripling yeteneği yüksek, dinamik bir ‘8 numara’ takviyesi istemişti. İsmail Kartal, sezon sonunda hazırlayıp yönetime sunduğu raporda da bu konunun üzerinde durmuştu. Aradan geçen sürede Sarı-Lacivertliler, bu tarz bir oyuncuyu kadroya katmadı.

RENATO SANCHES

62 yaşındaki teknik adamın beklendiği gibi Fenerbahçe’nin yeni hocası olması durumunda, transferde önceliği dripling yeteneği yüksek orta saha oyuncusuna vermesi bekleniyor. Yönetimin transfer listesinde zaten bu tarz bir futbolcu bulunuyor: Renato Sanches...

Portekizli yıldızın transferde 1 numaralı hedef haline gelmesi bekleniyor. Ali Koç, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen PSG’nin sahibi Nasır el-Halifi ile yediği yemekte Sanches’e olan ilgilerinden bahsetmişti. El-Halifi’nin yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Renato Sanches, Fenerbahçe Yönetimi’nin İsmail Kartal’a ‘hoş geldin’ hediyesi olabilir. Kaynak: Fanatik