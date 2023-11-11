Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar

Gösterdiği performansla Portekiz A Milli Takımı kadrosuna aday gösterilen Bruma'nın forma giymesi halinde Fenerbahçe bonus kazanacak.

Aytunç Akın
Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında yeterli görülmediği için Fenerbahçe’den Braga’nın yolunu tutan Bruma performansıyla göz dolduruyor.

ADAY KADROYA ÇAĞRILDI
Bu sezon Braga ile çıktığı 17 maçta 6 gol 3 asist kaydeden 29 yaşındaki yıldız gösterdiği performansla Portekiz A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

RONALDO'YU YEDEK BIRAKMALI
Ronaldo gibi sağ kanat forveti olan Bruma’nın Lihtenştayn ve İzlanda ile yapacağı maçlardan birinde dünya yıldızını yedek bırakıp formayı alması halinde Fenerbahçe’nin kasasına servet girecek.

1.5 MİLYON EURO BONUS KAZANACAKLAR
Braga’ya transferi sırasında Portekiz ekibi ile özel bir anlaşma yaptığı iddia edilen sarı-lacivertliler Bruma’nın milli takımda forma giymesi halinde 1.5 milyon Euro bonus alacak.

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