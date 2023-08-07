Fenerbahçe'ye Rusya'nın dev şirketi sponsor oluyor

Rus Sports Daily Gazprom'un Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamaya yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'ye Rusya'nın dev şirketi sponsor oluyor

Lokomotiv Nizhny Novgorod'un eski hocası ve eski futbolcu Valery Ovchinnikov, Gazprom'un yabancı futbol kulüplerine sponsor olması hakkında konuştu.

* Gazprom'un yabancı kulüplere sponsor olması tamamen siyasettir. Gazprom'la ilgili bile değil. Dolayısıyla ülkemizin buna ihtiyacı var. Sıradan taraftarların takımları için tezahürat yapması yeterlidir.

* Anlamak zorunda değilsin. Anlamak istiyorlarsa yöneticilerimize sorsunlar. Onlara her şeyi açıklayacaktır. Gazprom'un sponsorluğa giden parasının geri döndüğünü düşünüyorum. Tamamen aptal değiliz.

Gazprom, Zenit'in uzun vadeli isim sponsoru. Ayrıca, Gazprom'un yan kuruluşları, örneğin Orenburg gibi bazı Rus kulüplerine sponsorluk yapmakta.

Gazprom daha önce Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından biri ve Alman Schalke'nin unvan ortağıydı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ortaklık bitti. Kaynak: Fotospor

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