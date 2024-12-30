Fenerbahçe’ye sakat oyunculardan iyi haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’ye sakat oyunculardan iyi haber geldi

Sakatlık sorunları ile boğuşan Fenerbahçe’ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sakatlığı bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın’ın Hatayspor’a karşı forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.

Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.

Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.

Son Haberler
Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu
Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu
Karabük'te referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu
Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu
İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’de otomobil üst geçide çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'de iş yeri alevlere teslim oldu: 3 kişi dumandan etkilendi
Artvin'de iş yeri alevlere teslim oldu: 3 kişi dumandan etkilendi
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Belediyelere haciz işlemi başlatıldı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Belediyelere haciz işlemi başlatıldı