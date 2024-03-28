Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

Vodofone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Eczacıbaşı ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider kapatan Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Drca, Ada Germen Korkmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)
Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10
Süre: 117 dakika (24, 28, 24, 24, 17)