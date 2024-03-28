Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi
Ecazıbaşı mağlup eden Fenerbahçe normal sezonu lider bitirdi.

Vodofone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Eczacıbaşı ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider kapatan Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Drca, Ada Germen Korkmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)

Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 117 dakika (24, 28, 24, 24, 17)

İlgili Haberler
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladı. Görevden alınmasını istedi
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü
PFDK kararları açıklandı. Kulüplere ceza yağdı
Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek futbolcular belli oldu. Ünlü gazeteci isim isim saydı. Liste çok kabarık
Aziz Yıldırım Galatasaray Fenerbahçe maçının sonucu açıkladı 'Net olarak söylüyorum'
Aziz Yıldırım Galatasaray Fenerbahçe maçının sonucu açıkladı 'Net olarak söylüyorum'
Milli takım Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Kadro açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu
Torreira takım arkadaşını antrenmanda rezil etti. Kameralar o anları kaydetti
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi flaş teklif
Sivasspor 3-0 kazandı
Sivasspor 3-0 kazandı
Son Haberler
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor' Video
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor'
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü Spor
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı Video
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın Gündem
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı Gündem
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı