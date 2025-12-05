La Liga devi Atletico Madrid, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili beklenmedik bir karar aldı.

Fichajes’in haberine göre Atletico Madrid, Sörloth’un takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşıyor.

Kulübün Norveçli forvet için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtilirken Sörloth’un Premier Lig kulüplerinin dikkatini çektiği ve özellikle Newcastle United’ın transfer hamlesinde bulunabileceği ifade edildi.

Bu sezon 18 maçta 4 gol atan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, düzenli forma şansı bulamamasından dolayı Atletico Madrid’den ayrılmak istiyor.

Ara transfer döneminde forvet transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin de Sörloth için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.