Fenerbahçe'ye sürpriz golcü. Formayı giydi İmzayı attı

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü
Fenerbahçe, internet sitesinden yeni transferini açıkladı.
Kadın futbol takımına Polonyalı golcü Dzesika Karina Jaszek'in transfer edildiği belirtildi.
Açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından GKS Katowice forması giyen Dzesika Karina Jaszek’i kadrosuna kattı.
Polonyalı 27 yaşındaki forvet oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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