Fenerbahçe'ye sürpriz golcü. Formayı giydi İmzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü. Formayı giydi İmzayı attı

Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Fenerbahçe, internet sitesinden yeni transferini açıkladı.

Kadın futbol takımına Polonyalı golcü Dzesika Karina Jaszek'in transfer edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından GKS Katowice forması giyen Dzesika Karina Jaszek’i kadrosuna kattı.

Polonyalı 27 yaşındaki forvet oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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