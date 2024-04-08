Fenerbahçe'ye verilecek ceza belli oldu

Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktı. 2. dakikasında da sahadan çekildi.

Peki Fenerbahçe'ye bunun faturası ne olacak? Hangi cezayı alacak?

TFF Talimatı'nın 22. maddesinde 'Hükmen Yenik Saymalar' başlığında şu ifadeler yer alıyor:

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

23. maddede de Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar var:

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

26. maddedeki Müsabaka Sonuçlarının Tescili'nde de şu ifadeler yer alıyor:

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

TFF, Fenerbahçe'yi hükmen yenilgiyle cezalandıracak.

Disiplin Kurulu, maçla ilgili raporların ardından kararını verecek ve uygulamaya geçilecek.

