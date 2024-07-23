Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran suçlama: Para dolu çanta...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

Fransız ekibinin başkanı Olivier Letang, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirten Olivier Letang, "Geçen sezonu dördüncü bitirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun çok zor olacağını biliyorduk. Dünyanın en büyük kulüp yarışmasında olmak istiyoruz. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en güçlü takımlarından biri gibi görünüyor. İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı ise Olimpiyatlar nedeniyle Valenciennes'deki Hainaut Stadı'nda oynayacağız" dedi.

"PARA DOLU ÇANTA..."

Açıklamalarına devam eden Letang, "Rüzgarlar aleyhimize olsa bile uçakların rüzgâra karşı havalandığını hepimiz biliyoruz! Bu nedenle bu çift maçlı yüzleşmeyi mümkün olan en iyi koşullarda aşmak için 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde mücadele etmek ve hazır olmak hepimize düşüyor. Johan Cruyff'un dediği gibi, 'Hiçbir çanta dolusu paranın maç kazandığını görmedim.' Sezon başında bu büyük mücadeleye çıkmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Olivier Letang, "Bunlar zaten oynanması gereken belirleyici ve heyecanlı maçlar olacak. Biz iddialıyız ve taraftarlarımızın yanımızda ve arkamızda olacağını biliyoruz! Haydi hep birlikte bu maçlara odaklanalım" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Fransız başkanın açıklamaları sonrasında Fenerbahçe taraftarı adeta ayaklandı.

Sosyal medya üzerinden Olivier Letang'ı etiketleyen binlerce taraftar Fenerbahçe sözleri üzerinden Fransız başkana tepki gösterdi.