Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! Tottenham Heung-min Son için kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme! Tottenham Heung-min Son için kararını verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı Koreli oyuncu Heung-min Son için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Tottenham, Son'un geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Tottenham'ın yıldız isimlerinden olan Heung-min Son'u isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibinden deneyimli oyuncu için karar çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 2025-26 deplasman forması tanıtımında Son'un sadece 1 saniyelik kısa bir görüntüyle yer alması, "Ayrılık kesinleşiyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

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TOTTENHAM HEUNG-MIN SON İLE YOLLARI AYIRABİLİR

Son'un sezon sonu takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Suudi Arabistan'dan cazip teklif aldığı bildirildi. Tottenham yeni teknik direktör Frank'le kadroyu yenilemeye odaklanırken, Son'a kapıyı kapatmıyor. Oyuncuyu yakından takip eden Fenerbahçe, Avrupa devlerini peşine takan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu için ısrarcı. Suudi kulüplerinin büyük maaş teklifine rağmen Mourinho'nun projesi, Son'u Kadıköy'e getirebilir.

Tottenham ise Son'u, Asya turu tamamlanana kadar vitrin yüzü olarak kullanacak. Ada devi, bunu yapmazsa tur organizatörlerine 2 milyon pound ödemek zorunda kalacak. Deneyimli hücum oyuncusu, Arabistan'a giderse takımına 50-60 milyon pound kazandıracak. İngilizler, bu teklifin gelmesi halinde Tottenham'ın transfere onay vereceğini yazdı.

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